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«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов 

Чемпионат.com + ещё 5 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ со счётом 2:1 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.
Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Эрай Джюмарт. В середине первого тайма равновесие восстановил Брума. Во втором тайме решающий гол забил Рикки ван Волфсвинкель.
В первом матче «Базель» уступил ПСВ со счётом 2:3. Таким образом, по сумме двух встреч клубы сыграли вничью 4:4, но швейцарский клуб прошёл дальше за счёт большего количества выездных голов.
Также завершились ещё два ответных матча 2-го раунда квалификации.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Сабуртало» (Грузия) — 3:0 (первый матч — 2:0)
«Валетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (первый матч — 1:3).
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