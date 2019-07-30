«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ со счётом 2:1 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Эрай Джюмарт. В середине первого тайма равновесие восстановил Брума. Во втором тайме решающий гол забил Рикки ван Волфсвинкель.

В первом матче «Базель» уступил ПСВ со счётом 2:3. Таким образом, по сумме двух встреч клубы сыграли вничью 4:4, но швейцарский клуб прошёл дальше за счёт большего количества выездных голов.

Также завершились ещё два ответных матча 2-го раунда квалификации.

«Валетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (первый матч — 1:3).