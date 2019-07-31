В «Спартаке» рассказали об уходе Фернандо и Адриано

Он отметил, что это было как желание самих игроков, так и то, что "Спартак" строит новую команду.

"Хотелось бы поблагодарить обоих игроков за годы, проведённые в "Спартаке". Но сегодня мы строим новый коллектив, которому нужна свежая кровь. Стоит отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих футболистов", — заявил генеральный директор "Спартака" клубной пресс-службе.

Фернандо отправился в китайский "Бэйцзин Гоань", а Адриано вернулся на родину в "Палмейрас".

Ранее чемпион России высказался о переходе Андре Шюррле в "Спартак".