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В «Спартаке» рассказали об уходе Фернандо и Адриано 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил, почему были проданы Луис Адриано и Фернандо, передает "Чемпионат.com".
Он отметил, что это было как желание самих игроков, так и то, что "Спартак" строит новую команду.
"Хотелось бы поблагодарить обоих игроков за годы, проведённые в "Спартаке". Но сегодня мы строим новый коллектив, которому нужна свежая кровь. Стоит отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих футболистов", — заявил генеральный директор "Спартака" клубной пресс-службе.
Фернандо отправился в китайский "Бэйцзин Гоань", а Адриано вернулся на родину в "Палмейрас".
Ранее чемпион России высказался о переходе Андре Шюррле в "Спартак".
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Футбол , РПЛ , Томас Цорн , Луис Адриано , Спартак , Чемпионат.com
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