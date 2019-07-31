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Моуринью высказался о работе в сборной 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Chelsea Media Access
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о работе с национальной командой.
"Работа в сборной не для меня. Один матч в месяц, много офисной работы… Ждать два года чемпионата Европы, а затем два года — чемпионат мира… Нет уж. Все еще нет, но однажды, может быть. Если не Португалия, то сборная другой страны", — цитирует Моуринью The Irish Times.
Специалист отметил, что атмосфера крупного международного турнира заставляет его задуматься о том, чтобы однажды возглавить национальную команду.
Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года. В настоящее время он находится без работы.
Ранее Моуринью отказался от работы в Китае.
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