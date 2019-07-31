Моуринью высказался о работе в сборной

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о работе с национальной командой.

"Работа в сборной не для меня. Один матч в месяц, много офисной работы… Ждать два года чемпионата Европы, а затем два года — чемпионат мира… Нет уж. Все еще нет, но однажды, может быть. Если не Португалия, то сборная другой страны", — цитирует Моуринью The Irish Times.

Специалист отметил, что атмосфера крупного международного турнира заставляет его задуматься о том, чтобы однажды возглавить национальную команду.

Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года. В настоящее время он находится без работы.

Ранее Моуринью отказался от работы в Китае.