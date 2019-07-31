Новичок «Динамо» объяснил, как секс-видео попало в интернет, и извинился

Новичок "Динамо" , нападающий Клинтон Нжи, который ранее перешел в московскую команду из "Марселя", извинился за секс-видео, попавшее в интернет.

Футболист ранее выложил ролик пикантного характера в Snapchat. На кадрах видно, что 25-летний футболист занимается сексом с неизвестной девушкой. По словам Нжи, он это сделал случайно — много выпил и нажал не на ту кнопку.