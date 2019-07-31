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Новичок «Динамо» объяснил, как секс-видео попало в интернет, и извинился 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Новичок "Динамо", нападающий Клинтон Нжи, который ранее перешел в московскую команду из "Марселя", извинился за секс-видео, попавшее в интернет.
Футболист ранее выложил ролик пикантного характера в Snapchat. На кадрах видно, что 25-летний футболист занимается сексом с неизвестной девушкой. По словам Нжи, он это сделал случайно — много выпил и нажал не на ту кнопку.
— Примите мои извинения. Я слишком много выпил в тот день. Я отмечал подписание нового контракта, хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку, — приводит слова Нжи dailymail.co.uk.
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Футбол , Динамо
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