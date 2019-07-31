МВД России просит перенести матч «Динамо» — «Спартак» из-за протестов оппозиции в Москве

В ведомстве отметили, что не смогут должным образом обеспечить безопасность на дерби в связи с привлечением большого числа сотрудников для работы на акциях протестов в Москве.

На 3 августа в столице запланированы митинги оппозиции, которые могут завершиться массовыми беспорядками.

Матч "Динамо" — "Спартак" должен состояться в ближайшую субботу в 19:00 по московскому времени.

В РПЛ ситуацию прокомментировали без какой-либо конкретики.