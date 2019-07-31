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МВД России просит перенести матч «Динамо» — «Спартак» из-за протестов оппозиции в Москве 

Soccer News + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Матч четвёртого тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" может быть перенесён по просьбе Министерства внутренних дел России.
В ведомстве отметили, что не смогут должным образом обеспечить безопасность на дерби в связи с привлечением большого числа сотрудников для работы на акциях протестов в Москве.
На 3 августа в столице запланированы митинги оппозиции, которые могут завершиться массовыми беспорядками.
Матч "Динамо" — "Спартак" должен состояться в ближайшую субботу в 19:00 по московскому времени.
В РПЛ ситуацию прокомментировали без какой-либо конкретики.
"Вся информация о дате и времени начала матчей Премьер-Лиги опубликована на сайте РПЛ. В случае внесения изменений в календарь эта информация также будет опубликована на сайте", — говорится в заявлении пресс-службы организации.
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Футбол , Спартак , Динамо , МВД
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