Сёмин рассказал, какие позиции в «Локомотиве» он хочет укрепить

«Я жду конкретики, по трансферам. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону. Скоро пойдут сложные игры и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть была увеличена», — приводит слова Сёмина Sport24.

Он отметил, что если не удастся усилиться новыми игроками, то он будет задействовать молодёжь.

«Будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками», — добавил специалист.

Летом 2019 года состав «Локомотива» пополнили защитники Мурило Серкейра и Дмитрий Живогляов. Также был выкуплен трансфер хавбека «Пари Сен-Жермен» Гжегожа Крыховяка.

Ранее сообщалось, что Сёмин ответил, насколько «Локомотив» готов к выступлению в Лиге чемпионов.