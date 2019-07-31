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Сёмин рассказал, какие позиции в «Локомотиве» он хочет укрепить 

RT на русском + ещё 6 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие позиции в команде он хотел бы укрепить.
«Я жду конкретики, по трансферам. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону. Скоро пойдут сложные игры и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть была увеличена», — приводит слова Сёмина Sport24.
Он отметил, что если не удастся усилиться новыми игроками, то он будет задействовать молодёжь.
«Будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками», — добавил специалист.
Летом 2019 года состав «Локомотива» пополнили защитники Мурило Серкейра и Дмитрий Живогляов. Также был выкуплен трансфер хавбека «Пари Сен-Жермен» Гжегожа Крыховяка.
Ранее сообщалось, что Сёмин ответил, насколько «Локомотив» готов к выступлению в Лиге чемпионов.
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