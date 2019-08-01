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Футболист АЗ Тиль высказался о переходе в «Спартак» 

RT на русском + ещё 11 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник голландского клуба АЗ Гус Тиль прокомментировал свой возможный переход в московский «Спартак».
«Мой переход в «Спартак» — это дело времени. Я буду скучать по болельщикам и всем в клубе. Я вырос и расцвёл здесь. Клуб работает над моим переходом, для получения дополнительной информации можете обратиться к руководству», — приводит слова Тиля De Telegraaf.
21-летний Тиль является воспитанником АЗ, и выступает за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 11 голевых передач в 95 матчах за клуб из Эйндховена.
Ранее сообщалось, что АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера Тиля.
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Футбол , Спартак
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