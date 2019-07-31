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Возмутивший россиян украинец усилит оборону ЦСКА 

Lenta.ru + ещё 30 54 минуты назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.
Отмечается, что футболист присоединится к армейцам на правах свободного агента. Ему осталось пройти медицинское обследование. Условия соглашения между игроком и клубом пока не разглашаются.
Хачериди до этого лета был игроком греческого ПАОК, в котором провел один сезон, однако закрепиться в составе команды не сумел. До этого он 11 лет выступал за киевское «Динамо». За сборную Украины защитник провел 51 матч. В июне Хачериди допустил, что может переехать в чемпионат России.
В августе 2018 года Хачериди, тогда выступавший за ПАОК, вызвал недовольство российской общественности, показав болельщикам московского «Спартака» щитки с флагом Украины. Позднее игрок объяснил, что так он ответил на провокации болельщиков красно-белых.
В составе петербургского «Зенита» выступает соотечественник Хачериди Ярослав Ракицкий. После перехода в российский клуб его исключили из национальной сборной. Вместе с «Зенитом» защитник выиграл чемпионат страны.
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Футбол , Евгений Хачериди , Ярослав Ракицкий , Спартак , Зенит , ЦСКА , Динамо
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