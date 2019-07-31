«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе немецкого нападающего Андре Шюррле. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.