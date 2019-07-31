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«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле 

ТАСС + ещё 16 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе немецкого нападающего Андре Шюррле. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Футбол , Спартак
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