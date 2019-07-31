ФИФА ужесточила наказание за расизм на футбольных матчах

Международная федерация футбола (ФИФА) решила ужесточить наказание за проявление расизма на футбольных матчах, сообщает "Би-би-си".

Сообщается, что ФИФА увеличила минимальный запрет на посещения игр до шести матчей. Такое решение было принято из-за того, что в прошедшем сезоне увеличились случаи проявления расизма.

Кроме расизма такое решение распространяется на любую дискриминацию, направленную на пол, сексуальность, религиозные убеждения или инвалидность.

Также новое правило предусматривает наказание в виде желтых и красных карточек людям в технических зонах.

Ранее сообщалось, что "Наполи" извинился перед девушкой игрока за расизм со стороны фанатов.