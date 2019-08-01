Гилерме отклонил выгодное предложение ФК «Спартак» ради нового контракта с «Локомотивом»

Вратарь Маринато Гилерме отверг выгодное предложение от московского футбольного клуба "Спартак" ради продления контракта со столичным "Локомотивом" . Об этом он рассказал журналистам.

Новый контракт между Гилерме и "Локомотивом" был подписан 19 июля, он рассчитан на три года. Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщал, что у 33-летнего голкипера имелось предложение от другого московского клуба, которое с точки зрения финансов являлось более привлекательным для игрока.

"Конечно, у меня было волнение из-за ситуации с контрактом, но я был уверен, что в конце концов переговоры закончатся успешно. У меня были предложения от многих клубов, не только из России, но и Европы — средние команды из чемпионатов Турции, Испании, Италии, но моим приоритетом было остаться здесь, — сказал вратарь. — Я уже давно играю в России, моя мечта, о чем я уже говорил, — это закончить карьеру в "Локомотиве". Финальное предложение, которое я принял от "Локомотива", было ниже, чем у "Спартака".

"Предложение от "Спартака"? Оно было от клуба клубу, у меня не было контактов с руководством "Спартака", — продолжил он. — Я уже 12 лет в "Локомотиве", здесь у меня семья, переходить в команду-соперника — это сложно, я не был готов сменить клуб, потому что верил, что останусь здесь до конца. Я говорил и говорю, что никогда не перейду в "Спартак", я дал слово, я должен за это отвечать".

На встрече "Локомотива" с болельщиками, которая состоялась 9 июля, Гилерме сообщил о сложном ходе переговоров о новом контракте, а Кикнадзе рассказал о наличии предложения по вратарю от другого московского клуба.

"Считаю, что Кикнадзе сказал это на эмоциях, так как перед этим я сказал свои слова про контракт, но в этот момент не было никаких предпосылок, что я точно уйду, но это понятно, он обиделся на мой ответ, он имеет право, — сказал футболист. — Я же говорил осознанно, хотя моя речь была спонтанной, я просто начал терять терпение из-за долгих переговоров. Я понимаю, что такие вопросы не так просто решать, что мне не 20 лет, но я до сих пор все равно играю на хорошем уровне, они понимали, что у меня есть возможность играть еще три-четыре года на таком уровне, у меня получилось объяснить, почему я могу играть".

"Я не высказывался против клуба, я высказал свое мнение насчет ситуации, я не считаю это критикой. С Юрием Семиным (главным тренером команды — прим. ТАСС) много раз говорили, он все время хотел, чтобы я остался здесь, попросил меня успокоиться, потерпеть, что все будет успешно. Я так и делал", — заключил Гилерме.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" выиграл Суперкубок России (2019) и трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).