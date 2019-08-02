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«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона 

ТАСС + ещё 32 40 минут назад
Фото: EPA
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Ларссон перешел в "Норрчёпинг" в январе 2018 года из голландского НЕКа, сумма трансфера составила €500 тыс. В нынешнем сезоне чемпионата Швеции Ларссон провел 16 матчей за "Норрчёпинг", забив 11 голов и отдав одну голевую передачу. За сборную Швеции форвард провел два матча и не отметился результативными действиями. Ларссон является сыном бронзового призера чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции Хенрика Ларссона.
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка.
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Футбол , Хенрик Ларссон , Спартак
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