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«Бока Хуниорс» хочет подписать Икарди 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство аргентинского "Бока Хуниорс" намерен подписать игрока миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Fox Sports.
Президент клуба Даниэль Анхелиси хочет арендовать форварда на один год.
"Я так понимаю, что исполнительный директор "Боки Хуниорс" Николас Бурдиссо разговаривал с вице-президентом "Интера" Хавьером Дзанетти по поводу Икарди. Мы ведь ничего не теряем", — заявил глава аргентинского клуба.
В составе миланской команды Икарди выступает с 2013 года.
В прошедшем сезоне он стал автором 17 голов и пяти результативных передач на клубном уровне. Соглашение Икарди с "Интером" истекает 30 июня 2021 года.
Футболист также входит в зону интересов итальянского "Наполи", туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала".
Ранее сообщалось, что "Интер" может перехватить Пауло Дибалу у английского "Манчестер Юнайтед".
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Футбол , Николас Бурдиссо , Хавьер Дзанетти , Манчестер Юнайтед
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