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Неймар отказывается играть за «ПСЖ» 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не хочет выступать со своей командой, сообщает Sport.es.
По информации источника, бразилец намерен покинуть стан парижан уже этим летом, о чем уже сообщил руководителям клуба.
В данный момент Неймар ожидает, что каталонская "Барселона" сделает предложение по нему, поэтому отказывается надевать форму французского клуба.
Сообщается, что "ПСЖ" наложил вето на переход нападающего в стан "Барсы" из-за сильно испортившихся отношений между клубами.
Немйра выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" выкупил футболиста у каталонцев за рекордные €222 млн, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. Контракт с французами истекает летом 2022 года.
В прошедшем сезоне Неймар сыграл в 28 матчах на клубном уровне, став автором 23 голов и 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" установил новую цену за трансфер Неймара.
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