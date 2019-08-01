Неймар отказывается играть за «ПСЖ»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не хочет выступать со своей командой, сообщает Sport.es.

По информации источника, бразилец намерен покинуть стан парижан уже этим летом, о чем уже сообщил руководителям клуба.

В данный момент Неймар ожидает, что каталонская "Барселона" сделает предложение по нему, поэтому отказывается надевать форму французского клуба.

Сообщается, что "ПСЖ" наложил вето на переход нападающего в стан "Барсы" из-за сильно испортившихся отношений между клубами.

Немйра выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" выкупил футболиста у каталонцев за рекордные €222 млн, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. Контракт с французами истекает летом 2022 года.

В прошедшем сезоне Неймар сыграл в 28 матчах на клубном уровне, став автором 23 голов и 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" установил новую цену за трансфер Неймара.