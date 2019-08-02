«Андрей напоминает сытого кота»

В сильнейшем футбольном первенстве планеты — Английской премьер-лиге (АПЛ) — выступало не очень много российских игроков, однако некоторые из них оставили достаточно яркий след в британском футболе. «Лента.ру» вспоминает успехи россиян, поигравших на Туманном Альбионе.

Легенда «Красных дьяволов»

Начать рассказ стоит с самого успешного «англичанина» в истории российского футбола — Андрея Канчельскиса . В АПЛ хавбек оказался в 1991 году, тогда этот турнир еще именовался Первым дивизионом футбольной лиги. Легендарный тренер манкунианцев Алекс Фергюсон посетил товарищеский матч сборных СССР и Шотландии, где обратил внимание на правого полузащитника донецкого «Шахтера» Канчельскиса. После подробного изучения видеозаписей матчей с участием 22-летнего хавбека шотландский специалист окончательно решил: советского футболиста надо брать. В итоге стороны ударили по рукам, а «Шахтер» получил солидную по тем временам компенсацию в размере 650 тысяч фунтов стерлингов.

Россиянин очень быстро застолбил за собой место основного правого полузащитника «красных дьяволов» и провел в составе МЮ четыре полноценных сезона. При этом хавбек был не просто основным футболистом команды, а одним из лидеров манкунианцев. При непосредственном участии Канчельскиса «Юнайтед» дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и дважды — Суперкубок Англии.

Сезон-1994/1995 сложился для Канчельскиса не очень удачно: хавбек получил небольшую травму, а Фергюсон перестал так же безоговорочно доверять Андрею, как раньше. В итоге летом 1995 года манкунианцы совершили выгодную и очень крупную по тем временам сделку, продав Канчельскиса в «Эвертон» за 5,5 миллиона фунтов. За четыре года в Англии цена Канчельскиса выросла почти в 10 раз!

«Эвертон» был более скромной командой, поэтому титулов с ней россиянин не завоевал. При этом первый сезон в составе «ирисок» стал для Канчельскиса очень успешным: ливерпульцы заняли высокое для себя шестое место в чемпионате, Андрей забил 16 мячей и стал лучшим снайпером клуба. Кроме того, в апреле 1996-го хавбека признали футболистом месяца в АПЛ. В следующем сезоне Канчельскис провел лишь 20 матчей в первенстве страны, забив в них четыре мяча, и летом 1997 года отправился в «Фиорентину».

В начале нулевых Канчельскис на два года возвращался в Англию, но был тенью самого себя, не проведя за «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» в сумме и 20 матчей. Однако его успехи в МЮ и «Эвертоне» в первой половине 1990-х позволяют считать его лучшим россиянином в истории АПЛ.

Первые «аристократы»

Чуть позже Канчельскиса — в декабре 1992 года — в Англии оказался Дмитрий Харин . Голкипер перешел из ЦСКА в «Челси» за 400 тысяч фунтов стерлингов. В том сезоне армейцы по-настоящему «зажгли» в Европе, дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому футболисты москвичей, в том числе вратарь, обратили на себя внимание скаутов европейских команд. В Лондоне россиянин задержался на целых семь лет, успев заслужить уважение фанатов «синих». Харин не был твердым первым номером, но успел провести в составе аристократов более 100 матчей, стал обладателем Кубка Англии и Кубка Английской лиги, выиграл Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА . Любителям английского футбола Харин запомнился и как настоящий мастер отражения пенальти. Россиянин взял пять ударов с «точки» из 11 в матчах АПЛ!

В 1999-м Харин перешел в «Селтик», а в 2004-м завершил карьеру в скромном английском «Хорнчерче». После ухода из футбола Харин остался жить и работать в Англии. Сейчас он тренер вратарей малоизвестной команды «Хемел Хемпстед Таун».

Следующим российским футболистом в истории «Челси» был полузащитник Алексей Смертин . Трансфер опорного хавбека летом 2003 года стал одним из первых при новом владельце команды — Романе Абрамовиче . Несмотря на «землячество» босса и игрока, Смертину в составе места не нашлось, и он сразу же после перехода в «Челси» отправился в аренду в «Портсмут». Там Алексей провел очень качественный сезон: стал футболистом основы и помог не самой звездной команде финишировать в середине турнирной таблицы.

На старте сезона-2004/05 в команду пришел Жозе Моуринью, который был заинтересован в Смертине. Россиянину было очень сложно выиграть конкуренцию в центре поля у таких «зубров», как Фрэнк Лэмпард , Клод Макеллеле, Иржи Ярошик и Джереми Нджитап, но, тем не менее, Алексей провел за сезон 25 матчей, став чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги.

После этого у Смертина был не самый успешный год в аренде в «Чарльтоне», сезон в московском «Динамо» , а в 2006 году полузащитник стал футболистом «Фулхэма». Именно лондонский клуб оказался последним в карьере хавбека. Заключительные два сезона получились у Алексея не самыми яркими: на поле он в основном выходил на замену, однако дважды помог столичной команде сохранить прописку в АПЛ.

На волне бронзового Евро

После завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы 2008 года отечественные футболисты привлекли внимание лучших клубов континента. За год, прошедший после окончания турнира, в английские клубы перешли сразу четыре российских футболиста.

Первым из них был форвард Роман Павлюченко . «Тоттенхэм» в августе 2008 года заплатил «Спартаку» за футболиста 17,5 миллиона евро, после чего Роман прибыл в английскую столицу. Инициатором приглашения россиянина в команду был испанский тренер «шпор» Хуанде Рамос, но после чудовищного старта в АПЛ (два набранных очка и последнее место в чемпионате после восьми туров) специалист был уволен.

Павлюченко пришлось работать с не очень доверявшим ему Харри Реднаппом, а также конкурировать с не последними английскими нападающими Дарреном Бентом , Даниэлем Дэфо и Питером Краучем . В таких условиях звездой «шпор» россиянину стать не удалось, но за три с половиной года в команде Роман провел 113 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча — достойный результат. От болельщиков «Тоттенхэма» форвард получил прозвище Super pav, а также очень теплое отношение. На домашних матчах «шпор» до сих пор время от времени исполняется песня, посвященная Павлюченко.

Еще одна звезда Евро-2008 — Юрий Жирков — в июле 2009 года стал футболистом «Челси». Трансфер обошелся «аристократам» в 21 миллион евро. Буквально через месяц россиянин на тренировке получил тяжелую травму колена, от которой очень долго восстанавливался. Дебют Юрия в официальном матче в составе «Челси» состоялся лишь в декабре. На протяжении полутора лет Жирков был футболистом ротации «Челси»: стать лидером команды ему мешали травмы и высокая конкуренция. Итог английской карьеры полузащитника: около полусотни матчей во всех турнирах, 11 результативных передач и единственный гол, который получился очень красивым. В матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака» Жирков с полулета пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

В августе 2009 года футболистом «Эвертона» стал Динияр Билялетдинов . «Ириски» заплатили «Локомотиву» за хавбека 10 миллионов евро. Атакующий полузащитник быстро адаптировался в Англии, с первых матчей действовал ярко, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Один из его голов — дальним ударом в ворота МЮ — надолго запомнился болельщикам «ирисок».

На протяжении последующих двух сезонов Билялетдинов начал угасать, во многом виной этому стали травмы. Россиянин все реже появлялся на поле, перестал забивать и отдавать голевые передачи и в итоге зимой 2012-го вернулся на родину.

В отличие от своих партнеров по сборной России, Павел Погребняк в 2009 году решил перебраться не в Англию, а в Германию, став футболистом «Штутгарта». Зимой 2012-го «швабы» отдали нападающего в аренду в «Фулхэм», где у него открылось второе дыхание. Погребняк забил в первом же матче за новую команду в рамках АПЛ, до сих пор он единственный россиянин, кому удалось это сделать. В оставшихся 11 встречах форвард отличился пять раз, а затем вернулся в «Штутгарт».

Немцы решили не продлевать контракт с Погребняком, и летом 2012 года он в статусе свободного агента присоединился к «Редингу». В составе этой команды Павел провел 32 матча во всех турнирах, забил восемь мячей, но его команда по итогам сезона вылетела из АПЛ в Чемпионшип. Там нападающий отыграл еще два года, после чего уехал в Россию.

«Я сейчас вообще все закончу»

Именно эту фразу в эфире даже не произнес, а прокричал комментатор Георгий Черданцев после четвертого гола полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля». Тот матч чемпионата Англии, состоявшийся 21 апреля 2009 года и завершившийся со счетом 4:4, стал самым ярким в английской карьере российского форварда.

Аршавин перешел в «Арсенал» из петербургского «Зенита» в начале 2009 года. После сверхуспешного для сборной России Евро-2008 за лучшим футболистом той команды началась настоящая охота, в которой победили «канониры». За покорителя грозных голландцев англичане выложили 16,5 миллиона евро. В итоге на протяжении полутора сезонов россиянин был твердым игроком основы, много забивал и ассистировал партнерам, однако к середине 2011 года стал все чаще начинать матчи на скамейке запасных. Резко охладело и отношение к россиянину фанатов «канониров», нередко его появление на поле стало сопровождаться свистом.

«Андрей, мне кажется, пресытился футболом. Иногда он напоминает мне сытого кота, который объелся сметаны и которому уже лень ловить мышей. Он потерял скорость, а главное — желание отдать на поле все силы ради победы», — говорил об Аршавине главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер

Зимой 2012-го Аршавин сначала отправился на полгода в аренду в родной «Зенит», потом еще шесть месяцев эпизодически выходил на поле в составе «Арсенала», а с начала 2013-го перестал попадать в заявку «канониров». Продлевать контракт, завершившийся летом того же года, боссы лондонцев предсказуемо не стали. Один из лучших российских футболистов в новейшей истории так и не смог полностью раскрыться в Англии и в статусе свободного агента вернулся в «Зенит».

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