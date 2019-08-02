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Вратарь «Арсенала» назвал причину поражения от «Нефтчи» 

Газета.Ru + ещё 32 1 час назад
Фото: Reuters
Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов прокомментировал поражение команды в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы от азербайджанского "Нефтчи", передает ТАСС.
Ответная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи". Первую встречу "Арсенал" также проиграл — 0:1.
"В первом тайме мы играли мы очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились. Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение", — заявил вратарь.
Стоит отметить, что "Арсенал" впервые принял участие в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" проиграл "Нефтчи" и не попал в следующий раунд Лиги Европы.
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