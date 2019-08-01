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«Арсенал» не сумел выйти в третий квалификационный раунд ЛЕ 

RT на русском 1 час назад
Фото: @pfc_arsenal Twitter
Тульский футбольный клуб «Арсенал» потерпел разгромное поражение от азербайджанского «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе азербайджанской команды на 49-й минуте забил Рауф Алиев, на 89-й Дарио да Силва реализовал пенальти, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте после подачи со штрафного отличился Мамаду Мбодж.
По сумме двух матчей 3:0 (1:0) в следующий раунд квалификации вышел «Нефтичи».
Ранее сообщалось, что гол Николая Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в следующий квалификационный раунд ЛЕ.
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Футбол , Николай Комличенко , Рауф Алиев , УЕФА , Арсенал
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