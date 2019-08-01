«Арсенал» не сумел выйти в третий квалификационный раунд ЛЕ

Фото: @pfc_arsenal Twitter

Тульский футбольный клуб «Арсенал» потерпел разгромное поражение от азербайджанского «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. В составе азербайджанской команды на 49-й минуте забил Рауф Алиев , на 89-й Дарио да Силва реализовал пенальти, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте после подачи со штрафного отличился Мамаду Мбодж. По сумме двух матчей 3:0 (1:0) в следующий раунд квалификации вышел «Нефтичи». Ранее сообщалось, что гол Николая Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в следующий квалификационный раунд ЛЕ.