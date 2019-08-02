«Простила?»: бывшая жена Аршавина намекнула на примирение

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса разместила в Instagram пост, в котором призвала «любить друг друга, несмотря ни на что», намекнув на возможность примирения. Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

На картинке, которую опубликовала бывшая жена футболиста, изображена красная роза в колючей проволоке и сделана надпись: «Есть поступки, которые нельзя прощать. Есть слова, которые нельзя забыть. Есть моменты, после которых люди из самых близких становятся никем». Однако в подписи к картинке бывшая жена Аршавина призвала «любить друг друга несмотря ни на что».

Подписчики поинтересовались у Алисы Казьминой, что значит ее запись.

«Простила измены?» — спросила koshka_plyushka.

В свою очередь пользователь с ником vic.shishkova посоветовала Алисе Казьминой завести собаку, отметив, что животные выводят своей энергетикой «из негативных событий».