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«Простила?»: бывшая жена Аршавина намекнула на примирение 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса разместила в Instagram пост, в котором призвала «любить друг друга, несмотря ни на что», намекнув на возможность примирения. Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.
На картинке, которую опубликовала бывшая жена футболиста, изображена красная роза в колючей проволоке и сделана надпись: «Есть поступки, которые нельзя прощать. Есть слова, которые нельзя забыть. Есть моменты, после которых люди из самых близких становятся никем». Однако в подписи к картинке бывшая жена Аршавина призвала «любить друг друга несмотря ни на что».
Подписчики поинтересовались у Алисы Казьминой, что значит ее запись.
«Простила измены?» — спросила koshka_plyushka.
В свою очередь пользователь с ником vic.shishkova посоветовала Алисе Казьминой завести собаку, отметив, что животные выводят своей энергетикой «из негативных событий».
По данным издания «СтарХит», Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой после расставания с Юлией Барановской, от которой ушел, когда она ждала третьего ребенка. В браке с Алисой Казьминой у Андрея Аршавина родилась еще одна дочь. Однако после рождения ребенка Алиса узнала, что муж целый год изменял ей с моделью. Также спортсмена видели в обществе сотрудницы известной российской авиакомпании, которая посвящала ему в соцсетях романтичные комментарии.
Комментарии
Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская
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