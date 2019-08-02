Мамаев и Кокорин попросили об УДО 

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, направили ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Алексеевского районного суда Белгородской области.
Вместе с футболистами ходатайство об УДО направил младший брат Кокорина Кирилл.
«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — рассказали в суде.
13 июня Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.