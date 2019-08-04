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Новичок «Зенита» Малком намерен выучить русский язык 

ТАСС + ещё 69 1 час назад
Фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
Футболист "Зенита" Малком в ближайшее время намерен приступить к изучению русского языка. Слова бразильского полузащитника после матча с "Краснодаром" (1:1) в чемпионате России приводит пресс-служба "Зенита".
Малком перешел из "Барселоны" в пятницу, сумма трансфера составила €40 млн Его контракт рассчитан на пять лет. Футболист дебютировал в чемпионате России в матче с "Краснодаром", выйдя на замену на 72-й минуте.
"Очень скоро начну [учить русский язык] и очень этому рад", — сказал 22-летний Малком, отметив, что пока знает по-русски лишь слово "спасибо".
Бразилец считает, что действовал неплохо в отведенное для него главным тренером время на поле. "Матч получился непростым, я знал, что "Краснодар" — одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее. Но я думаю, что для дебюта сыграл неплохо", — сказал он.
"Зенит", купив Малкома, повторил рекорд суммы трансфера для клубов Российской премьер-лиги, в 2012 году "Зенит" купил бразильца Халка у португальского "Порту" и бельгийца Акселя Витселя у португальской "Бенфики" за €40 млн каждого.
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Футбол , Зенит
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