«Спартак» планирует приобрести ещё футболистов

У нас формируется команда: многие ушли, многие пришли. Это не конец, скоро будут ещё новички. Мы ожидаем атакующего и опорника, — сказал Цорн на презентации новичков клуба.

Гендиректор добавил, что в нынешней трансферной кампании клуб продал игроков на рекордную сумму, взял молодых и перспективных игроков, «сэкономили на трансферах».

Нелегко играть, когда команда не укомплектована на сто процентов, укомплектуемся в августе. В топе будем в течение сентября. На матч с ЦСКА у нас уже будет команда готова, — сказал Цорн.