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Наингголан рассказал про переход в «Кальяри» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бельгийский футболист "Кальяри" Раджа Наингголан, только что перешедший к красно-синим из "Интера", рассказал об ожиданиях от игры в новом клубе, передает Tutto Mercato Web.
"Я рад вернуться домой. Я принял решение, которое было слегка навязанным, но в любом случае все в порядке. Постараюсь добиться успехов в "Кальяри". Теперь у меня другие приоритеты, поэтому принять решение было легко", — заявил спортсмен.
"Теперь снова буду играть и покажу "Интеру", что они допустили ошибку, позволив мне уйти", — добавил полузащитник.
Стоит отметить, что для Наингголана "Кальяри" совсем не чужой клуб — он уже защищал цвета "островитян" с 2010 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в миланском "Интере".
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