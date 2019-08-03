Наингголан рассказал про переход в «Кальяри»

Бельгийский футболист "Кальяри" Раджа Наингголан, только что перешедший к красно-синим из "Интера", рассказал об ожиданиях от игры в новом клубе, передает Tutto Mercato Web.

"Я рад вернуться домой. Я принял решение, которое было слегка навязанным, но в любом случае все в порядке. Постараюсь добиться успехов в "Кальяри". Теперь у меня другие приоритеты, поэтому принять решение было легко", — заявил спортсмен.

"Теперь снова буду играть и покажу "Интеру", что они допустили ошибку, позволив мне уйти", — добавил полузащитник.

Стоит отметить, что для Наингголана "Кальяри" совсем не чужой клуб — он уже защищал цвета "островитян" с 2010 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в миланском "Интере".