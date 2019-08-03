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Дибала хочет получать в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч евро за неделю 

Советский спорт + ещё 1 18 минут назад
Фото: Reuters
Как сообщает The Sun, аргентинский форвард готов подписать контракт с английским клубом, но только в случае если его еженедельная зарплата будет составлять 350 тысяч евро.
Отмечается, что в случае если манкунианцы согласятся на условия Дибалы, аргентинец выйдет на третье место по зарплате в английском клубе. Больше него в Манчестер Юнайтед будут зарабатывать только голкипер Давид де Хеа и нападающий Алексис Санчес.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Ювентус достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку на Паоло Дибалу. Отмечалось, что руководство итальянского клуба рассчитывает уговорить аргентинца согласиться на переезд в Англию.
Добавим, что за четыре года Дибала провел 182 встречи за Ювентус во всех турнирах, записав на свой счет 78 забитых мячей и 30 результативных передач.
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Комментарии
Футбол , Премьер-лига , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед
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