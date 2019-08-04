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ЦСКА обыграл «Рубин» 

Lenta.ru + ещё 36 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА оказался сильнее казанского «Рубина» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал форвард армейцев Федор Чалов. Он отличился на 41-й минуте.
Для ЦСКА победа стала третьей в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда Виктора Гончаренко набрала девять очков и приблизилась к лидеру чемпионата «Зениту».
3 августа санкт-петербургский клуб сыграл вничью с «Краснодаром» 1:1. Сперва защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос поразил собственные ворота. А в добавленное время счет сравнял Артем Дзюба.
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Футбол , Виктор Гончаренко , Артем Дзюба , Дуглас Сантос , Федор Чалов , Зенит , ЦСКА
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