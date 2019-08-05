«Интер» готов отдать за Лукаку €75 млн и бонусы

Миланский "Интер" нацелен на приобретение бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, передает "Чемпионат.com".

По информации журналиста Танкреди Палмери, итальянская команда готова предложить за форварда €75 млн и €5 млн в качестве бонусов.

Стоит отметить, что английский клуб пока не стал отклонять это предложение. Это может быть связано с тем, что сделка с "Ювентусом" по Лукаку, в которую также включен аргентинский нападающий Пауло Дибала, на грани срыва из-за отказа игрока туринского клуба переезжать в Англию.

Ранее сообщалось, что представитель "Ювентуса" прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале.