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«Интер» готов отдать за Лукаку €75 млн и бонусы 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Нина Зотова/РИА «Новости»
Миланский "Интер" нацелен на приобретение бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, передает "Чемпионат.com".
По информации журналиста Танкреди Палмери, итальянская команда готова предложить за форварда €75 млн и €5 млн в качестве бонусов.
Стоит отметить, что английский клуб пока не стал отклонять это предложение. Это может быть связано с тем, что сделка с "Ювентусом" по Лукаку, в которую также включен аргентинский нападающий Пауло Дибала, на грани срыва из-за отказа игрока туринского клуба переезжать в Англию.
Ранее сообщалось, что представитель "Ювентуса" прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале.
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