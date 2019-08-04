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«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом 

News.ru + ещё 30 2 часа назад
Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press
Футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента на стадионе «Газпром Арена». После словесной перепалки с болельщиками силовики пустили в ход дубинки.
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
«Зенит» также пообещал сделать «всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной».
Ранее News.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил продажу бразильского нападающего Малкома в «Зенит» и назвал сумму трансфера, которая составила €40 млн По сообщению пресс-службы каталонцев, также предусмотрена выплата до €5 млн в качестве бонусов в зависимости от выступления Малкома в новой команде. Помимо этого, «Барселона» получит процент с последующей продажи игрока.
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