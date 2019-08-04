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Канделаки раскритиковала представителей ОМОНа за избиение болельщиков 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала последние инциденты вокруг ОМОНа, избивающего болельщиков.
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
«В Ростове и Санкт-Петербурге с фанатами работает ОМОН. Гостеприимство, комфорт и безопасность на наших стадионах выпали из списка приоритетов. Я искренне не понимаю, какой урок преподает болельщикам резиновая дубинка. КДК теперь имеет возможность оценить последствия своего попустительства в ростовском инциденте с ОМОНом. Считаю, что все службы, обеспечивающие безопасность на стадионах, должны вернуть себе хладнокровие, в том числе за счёт отстранения самых горячих голов», — написала Канделаки в Telegram.
Инциденты болельщиков с силовыми структурами были зафиксированы после матча «Ростов» — «Спартак» (2:2) и в перерыве поединка «Зенит» — «Краснодар» (1:1).
Ранее Хусаинов обвинил судейскую бригаду матча «Зенит» — «Краснодар» в коррупции.
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