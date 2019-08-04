Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» нанес поражение «Тамбову» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Российская Премьер-лига
Воскресную программу четвертого тура чемпионата России по футболу продолжил матч в Саранске. Новичок премьер-лиги "Тамбов" принимал тульский "Арсенал" и проиграл с результатом 0:1.
Соперники подошли к очной встрече в разном настроении. "Тамбов" в прошлом туре нанес поражение "Спартаку" 2:0, "Арсенал" же бесславно завершил выступления в Лиге Европы, уступив в Баку местному "Нефтчи" 0:3. Возможно эта неудача и подхлестнула туляков. Дебют встречи остался за подопечными Игоря Черевченко.
"Арсенал" вышел вперед на 14 минуте. После вода мяча из боковой, Виктор Альварес сделал пас в штрафную, где никто из игроков "Тамбова" не уследил за Евгением Луценко. Бывший нападающий "Динамо" спокойно поразил ворота.
Этот гол остался единственным в матче. При этом больше шансов развить успех было у "Арсенала", но клуб из Тулы ограничился скромной победой 1:0. Туляки набрали 7 очков и поднялись на шестое место. У "Тамбова" три очка и тринадцатая позиция.
Вести.Ru: последние новости
Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром" "Локомотив" намерен приобрести Комличенко из "Млады Болеслав" ОМОН и фанаты "Зенита" устроили потасовку в матче РПЛ
Комментарии
Футбол , Игорь Черевченко , Виктор Альварес , Евгений Луценко , Спартак , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Барселона» нашла способ вернуть Неймара
«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии
Фанатов «Зенита» обвинили в расизме
Манджукич согласовал условия контракта с «МЮ»
Сане согласовал контракт с «Баварией»
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение