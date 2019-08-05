Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщил ТАСС, что "Зенит" и 30-летний нападающий возобновят переговоры по продлению контракта игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Действующее соглашение форварда истекает следующим летом.

"Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы все вовремя было сделано", — сказал Черчесов.

В нынешнем сезоне Дзюба в четырех матчах чемпионата забил три мяча. "С [Сердаром] Азмуном они уже роли поделили — Дзюба отдает и забивает. Малком (новичок "Зенита", купленный у "Барселоны" — прим. ТАСС) — это совершенно другая позиция, это игрок фланга", — подчеркнул Черчесов.