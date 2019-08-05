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Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом» 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что нападающий команды Артем Дзюба договорится о продлении контракта с футбольным клубом "Зенит". Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 24".
Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщил ТАСС, что "Зенит" и 30-летний нападающий возобновят переговоры по продлению контракта игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Действующее соглашение форварда истекает следующим летом.
"Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы все вовремя было сделано", — сказал Черчесов.
В нынешнем сезоне Дзюба в четырех матчах чемпионата забил три мяча. "С [Сердаром] Азмуном они уже роли поделили — Дзюба отдает и забивает. Малком (новичок "Зенита", купленный у "Барселоны" — прим. ТАСС) — это совершенно другая позиция, это игрок фланга", — подчеркнул Черчесов.
В нынешнем году Дзюба принял участие в пяти матчах за сборную России, в которых он забил шесть мячей. В отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино Дзюба забил четыре мяча, по голам за национальную команду России (20) он уступает только Роману Павлюченко (21), Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову (30).
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Футбол , Станислав Черчесов , Роман Павлюченко , Александр Медведев , Артем Дзюба , Владимир Бесчастных , Александр Кержаков , Зенит , ИТАР-ТАСС
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