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«Спартак» объявил о переходе Тиля 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
О трансфере сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере. Сумма трансфера и условия соглашения с футболистом не разглашается. По информации СМИ, руководство московского клуба заплатило €18 млн, а зарплата игрока составит около €3 млн в год.
За "АЗ" Тиль сыграл 96 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее журналист "The Independent" Джек Питт-Брук прокомментировал переход полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле в московский "Спартак".
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Футбол , Спартак , The Independent , ИТАР-ТАСС
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