«Спартак» объявил о переходе Тиля

Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.

О трансфере сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере. Сумма трансфера и условия соглашения с футболистом не разглашается. По информации СМИ, руководство московского клуба заплатило €18 млн, а зарплата игрока составит около €3 млн в год.

За "АЗ" Тиль сыграл 96 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее журналист "The Independent" Джек Питт-Брук прокомментировал переход полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле в московский "Спартак".