Халк высказался о переходе Малкома в «Зенит»

Бывший футболист "Зенита" Халк прокомментировал переход вингера Малкома из "Барселоны" в петербургский клуб.

"Я очень рад слышать, что он выбрал "Зенит" для продолжения карьеры. Санкт-Петербург — город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провёл четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди", — цитирует Халка ТАСС.

Также бразильский форвард пожелал удачи своему соотечественнику.

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за €40 млн Также каталонский клуб получит €5 млн бонусами.

Ранее "Зенит" отмел обвинения в расизме в отношении Малкома.