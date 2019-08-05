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Халк высказался о переходе Малкома в «Зенит» 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Бывший футболист "Зенита" Халк прокомментировал переход вингера Малкома из "Барселоны" в петербургский клуб.
"Я очень рад слышать, что он выбрал "Зенит" для продолжения карьеры. Санкт-Петербург — город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провёл четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди", — цитирует Халка ТАСС.
Также бразильский форвард пожелал удачи своему соотечественнику.
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за €40 млн Также каталонский клуб получит €5 млн бонусами.
Ранее "Зенит" отмел обвинения в расизме в отношении Малкома.
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Футбол , Зенит , ИТАР-ТАСС
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