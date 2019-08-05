«Рубин» извинился перед болельщиками за очереди перед игрой с ЦСКА

Футбольный клуб "Рубин" приносит извинения перед болельщиками за неудобства, которые возникли во время входа на стадион "Центральный" перед игрой чемпионата России с московским ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанцев.

Перед игрой с ЦСКА около стадиона "Рубина" возникли очереди, из-за которых многие болельщики опоздали к началу встречи.

"Со своей стороны ФК "Рубин" приносит извинения перед болельщиками за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча. Ведется работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь", — сообщается в заявлении клуба.

"Матч "Рубин" — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для Центрального стадиона, побив показатели, установленные еще в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди. Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность Центрального стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно", — сообщила пресс-служба "Рубина".