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«Рубин» извинился перед болельщиками за очереди перед игрой с ЦСКА 

Спорт РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб "Рубин" приносит извинения перед болельщиками за неудобства, которые возникли во время входа на стадион "Центральный" перед игрой чемпионата России с московским ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанцев.
Перед игрой с ЦСКА около стадиона "Рубина" возникли очереди, из-за которых многие болельщики опоздали к началу встречи.
"Со своей стороны ФК "Рубин" приносит извинения перед болельщиками за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча. Ведется работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь", — сообщается в заявлении клуба.
"Матч "Рубин" — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для Центрального стадиона, побив показатели, установленные еще в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди. Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность Центрального стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно", — сообщила пресс-служба "Рубина".
"После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему СКУДов — так называемый внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал все возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче "Рубин" — ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки. Также на матче "Рубин" — ЦСКА была обеспечена максимальная загрузка точками питания в местах, где была техническая возможность", — отмечается в заявлении.
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