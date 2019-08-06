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Петкун об инциденте с фанатами «Зенит»: ОМОНу нечего делать на стадионах 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вокалист знаменитой рок-группы «Танцы Минус» прокомментировал столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
«Мое мнение однозначно: полиции, а тем более ОМОНу, нечего делать на стадионах. Пусть службы стюардов обеспечивают порядок в той или иной степени. А эти люди в осиных головных уборах сами по себе сеют агрессию и ненависть», — приводит слова музыканта «Советский спорт».
По его мнению, сотрудники правопорядка не желают никогда понять зрителей, которые приходят на стадион. Поэтому он считает, что ОМОН должен обеспечивать безопасность только на территории рядом с аренами, чтобы не столкнулись между собой болельщики разных команд.
«Задача же — создавать комфортную среду для болельщиков. Эти же, наоборот, сами являются источником опасности», — добавил Петкун.
Ранее в Госдуме прокомментировали инциденты с участием футбольных фанатов и ОМОНа.
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Футбол , Зенит , Госдума
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