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Уэйн Руни может вернуться в Англию 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Английский нападающий Уэйн Руни готов вернуться из США на родину, чтобы продолжить карьеру в "Дерби Каунти". В настоящее время 33-летний футболист выступает за клуб МЛС "Д. С. Юнайтед".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Уэйн Руни изъявил желание вернуться в Англию. Футболист ведет переговоры с клубом Чемпионшипа "Дерби Каунти". Существует вероятность, что Уэйн станет играющим тренером "баранов". В нынешнем сезоне Руни сыграл 23 встречи за "Д. С. Юнайтед". На счету англичанина 13 голов и 7 передач.
Большая часть карьеры Руни прошла в "Манчестер Юнайтед, в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и шесть раз становился чемпионом Англии. До и после "МЮ" Уэйн выступал за свой родной клуб "Эвертон". Нападающий сыграл 120 встречи в составе сборной Англии, в которых забил 53 мяча.
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Футбол , Уэйн Руни , Манчестер Юнайтед
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