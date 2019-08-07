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Два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщает пресс-служба РФС, система VAR будет использоваться на матчах «Краснодар» — «Рубин», и «Ростов» — «Крылья Советов».
Встречу, которая пройдёт в Краснодаре 10 августа рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, а игру в Ростове-на-Дону, запланированную на 12 августа — бригада Василия Казарцева.
Ранее Александр Егоров подтвердил, что гол «Зенита» в матче с «Краснодаром» был забит без нарушений.
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