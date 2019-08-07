«Манчестер Сити» объявил о переходе Канселу из «Ювентуса»

«Манчестер Сити» завершил сделку по приобретению у «Ювентуса» защитника Жоау Канселу. С 25-летним португальцем подписан контракт до лета 2025 года, сообщается на официальном сайте британского клуба.

Канселу начал карьеру в «Бенфике», после чего поиграл в «Валенсии» и «Интере». За «Ювентус» он выступал с 2018 года.

В сезоне-2018/19 Канселу сыграл за «Ювентус» 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.