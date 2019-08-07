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«Манчестер Сити» объявил о переходе Канселу из «Ювентуса» 

SPORT24.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: globallookpress.com
«Манчестер Сити» завершил сделку по приобретению у «Ювентуса» защитника Жоау Канселу. С 25-летним португальцем подписан контракт до лета 2025 года, сообщается на официальном сайте британского клуба.
Канселу начал карьеру в «Бенфике», после чего поиграл в «Валенсии» и «Интере». За «Ювентус» он выступал с 2018 года.
В сезоне-2018/19 Канселу сыграл за «Ювентус» 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.
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