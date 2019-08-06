СМИ: Комличенко перейдет в «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» договорился с чешскими коллегами из «Млада Болеслав» о трансфере нападающего Николая Комличенко . Официальное оформление сделки завершится до конца текущей недели. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

По данным издания, ранее игроком интересовались бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК. Журналисты утверждают, что форвард сделал выбор в пользу российской команды.

Контракт Николая Комличенко с чешским клубом действителен до лета 2022 года. По оценке сайта Transfermarkt стоимость футболиста на данный момент составляет 3,5 миллиона евро.

24-летний Николай Комличенко — воспитанник «Краснодара». В 2017 году он перешел в чешский клуб «Млада Болеслав». В последнем сезоне он забил 28 мячей в ворота соперников. Это стало рекордом за всю историю лиги, его признали лучшим бомбардиром чешского чемпионата.