Руни с января 2020 года будет выступать за «Дерби Каунти»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни , выступающий за американский "Ди Си Юнайтед", подписал контракт с "Дерби Каунти", сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Руни присоединится к "Дерби" в январе 2020 года. Контракт 33-летнего игрока рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон. Руни, кроме выступления за "Дерби" в качестве игрока, также будет работать тренером в клубе.

"Я рад возможности, которую мне предоставил "Дерби". Я с нетерпением жду, когда в январе присоединюсь к Филлипу Коку (главный тренер "Дерби Каунти"), его тренерскому штабу и первой команде", — заявил футболист.

Руни перешел в "Ди Си Юнайтед" из английского "Эвертона" в конце июня 2018 года. В текущем сезоне нападающий забил 11 голов в 23 матчах.

На счету Руни 53 гола в 120 матчах за сборную Англии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни стал пятикратным чемпионом английской премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов.