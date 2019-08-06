Дрались с фанатами: в Польше задержаны россияне

Польская полиция задержала нескольких граждан России, которые приняли участие в драке с футбольными фанатами местной «Краковии». По разным данным, в полицейский участок доставлены от 10 до 20 россиян, среди которых числятся и представители Чечни.

Более десяти российских граждан, проживающих в Польше, были задержаны сотрудниками полиции. По словам исполняющего обязанности генконсула России в Кракове Константина Шикина, это произошло в месте, где была запланирована драка с местными футбольными фанатами клуба «Краковия». Официально данную информацию полицейские не подтверждают на время выяснения всех обстоятельств и деталей инцидента.

«За консульской помощью никто из задержанных пока не обращался. Если такая просьба последует, нам незамедлительно сообщат. В полиции заверили, что россиянам будет предоставлен переводчик и адвокат», — приводит слова Шикина ТАСС.

Как утверждает дипломата, в связи с отсутствием обвинений в адрес россиян, а также судейского вердикта задержанные могут находиться под стражей не более 48 часов. В случае если в их отношении никаких официальный обвинений не последует, они будут отпущены на свободу.

Причиной задержания, по предварительным данным, могла стать серьезная драка, едва не произошедшая днем ранее, 5 августа. Тогда около 20-ти граждан России были арестованы за участие в потасовке с футбольными хулиганами. Инцидент произошел у одного из крупнейших торговых центров Кракова.

По данным Польского телевидения TVP, большинство из задержанных оказались выходцами из Чечни и Армении.

Кроме того, как утверждает источник, после проведенного обыска в автомобилях, на которых россияне прибыли на место инцидента, были найдены оружие, а также наркотические средства. Законность их хранения на данный момент выясняется правоохранительными органами . Отмечается, что столкновение, которое было запланировано у торгового центра Кракова, могло произойти по причине конфликта, связанного с разделом рынка. В частности, по информации польских СМИ, задержанные граждане России приехали в Польшу на заработки посредством нелегальной торговли сигаретами и другими курительными веществами.

Фанаты «Краковии» же прибыли на место, чтобы не допустить создания данной торговой точки.

В момент задержания, как заявила представитель регионального управления полиции Катарина Цисло, сотрудники правоохранительных органов не использовали оружие, а россияне сдались полицейским без сопротивления.

Известно, что польские футбольные фанаты и хулиганы отличаются особой жестокостью во всей Европе. Особенно это касается внутренних столкновений радикально направленных болельщиков. Так, в Кракове базируется сразу три крупных клуба: помимо «Краковии» числятся также «Висла» и «Гутник». Интересно, что несколько лет назад фанатские объединения подписали между собой «Познаньское соглашение», согласно которому в драках запрещено использовать какое-либо оружие и иные предметы, способные нанести серьезные травмы.

Однако фанаты «Краковии» и «Вислы» данный договор между собой так и не подписали.

Взаимоотношения между двумя клубами являются наиболее принципиальными во всей Польше, а среди болельщиков обеих команд ведется настоящая война. В частности, фанаты называют дерби «Краковии» и «Вислы» «Священной войной», а конфликт между ними ведется уже очень долго.

В результате многочисленных столкновений болельщиков в последние годы погибли 11 человек, а лица, которые были обвинены в противоправных действиях, были наказаны тюремным сроком до десяти лет.

Одним из последних случаев, когда в драке фанатов был убит один из болельщиков двух клубов, произошел в феврале 2018 года. Тогда небольшая группа агрессивно настроенных хулиганов «Вислы» убила 18-летнего болельщика «Краковии». Как указано в официальном протоколе, фанаты были вооружены ножами, топорами и мачете. В результате пострадавший скончался по прибытии в больницу от полученных травм и серьезной потери крови. Согласно данным полиции, данный инцидент был спланирован и в итоге был расценен как хулиганство.

В нынешнем сезоне Польской премьер-лиги после трех туров «Краковия» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. «Висла» располагается на 11-й позиции, также набрав четыре балла.