Валерий Газзаев не исключил варианта возвращения к тренерской деятельности

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев не исключил возможности возвращения к тренерской деятельности. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Газзаев завершил тренерскую карьеру в 2013 году и стал заниматься политикой.

"В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного — это Лига чемпионов, — сказал Газзаев. — Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьезные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого".

"Такая ситуация была в 2008 году, когда я ушел из ЦСКА: у нас действительно подобралась команда, готовая к выступлению в этом турнире, — отметил он. — Я считал, что необходимо было усилить пару позиций, и тогда мы бы серьезно выступили в главном клубном европейском турнире, ничего нельзя исключать, к сожалению, тогда у нас было расхождение во взглядах, но вот тогда можно было пойти до конца, об этом я сожалею. Но тогда и кризис 2008 года, и все остальное повлияло на содержание клуба, потому что нужны были серьезные вложения для того, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов".

"Но тем не менее я считаю, что все впереди", — резюмировал заслуженный тренер России.