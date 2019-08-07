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Валерий Газзаев не исключил варианта возвращения к тренерской деятельности 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев не исключил возможности возвращения к тренерской деятельности. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Газзаев завершил тренерскую карьеру в 2013 году и стал заниматься политикой.
"В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного — это Лига чемпионов, — сказал Газзаев. — Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьезные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого".
"Такая ситуация была в 2008 году, когда я ушел из ЦСКА: у нас действительно подобралась команда, готовая к выступлению в этом турнире, — отметил он. — Я считал, что необходимо было усилить пару позиций, и тогда мы бы серьезно выступили в главном клубном европейском турнире, ничего нельзя исключать, к сожалению, тогда у нас было расхождение во взглядах, но вот тогда можно было пойти до конца, об этом я сожалею. Но тогда и кризис 2008 года, и все остальное повлияло на содержание клуба, потому что нужны были серьезные вложения для того, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов".
"Но тем не менее я считаю, что все впереди", — резюмировал заслуженный тренер России.
В качестве тренера Газзаев по четыре раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок России. Под его руководством в сезоне-2004/05 ЦСКА первым среди российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
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Футбол , Валерий Газзаев , УЕФА , ЦСКА , Госдума , ИТАР-ТАСС
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