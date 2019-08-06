«Ювентус» согласен продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Игрок еще не принял решение

Английский «Тоттенхэм» предложил итальянскому «Ювентусу» 70 млн евро за нападающего Пауло Дибалу. Туринцы согласны на это предложение и трансфер состоится, если форвард договорится о личном контракте с лондонцами, сообщает Sky Sport Italia.

25-летний Дибала играет за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 5 голевых передач в 42 матчах за бьянконери. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 85 млн евро.