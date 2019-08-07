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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов 

ТАСС + ещё 52 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальском "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре.
Мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Впервые в стартовом составе "Краснодара" появился шведский нападающий Маркус Берг, на 62-й минуте вместо него вышел Ари. Берг дебютировал в составе команды 27 июля в игре чемпионата России против "Сочи" (3:0), выйдя на замену во втором тайме. В составе "Порту" на 74-й минуте на поле появился нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш, который этим летом перешел в португальскую команду из московского "Спартака".
Во вторник "Краснодар" объявил, что все 35 074 билета на игру с "Порту" были проданы. Итоговая посещаемость матча составила 34 874 зрителя.
Для "Краснодара" этот матч стал первым в Лиге чемпионов. В еврокубках команда дебютировала в сезоне-2014/15, в квалификации Лиги Европы обыграв эстонский "Калев", венгерский "Диошдьёр" и испанский "Реал Сосьедад", а в группе с английским "Эвертоном", немецким "Вольфсбургом" и французским "Лиллем" заняв третье место. Лучшим результатом "Краснодара" в Лиге Европы является выход в 1/8 финала, до этой стадии клуб добирался дважды. В сезоне-2016/17 "Краснодар" в 1/8 финала уступил испанской "Сельте", в сезоне-2018/19 — испанской "Валенсии".
Ответный матч пройдет в Порту 13 августа. Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с победителем противостояния между турецким "Истанбулом" и греческим "Олимпиакосом". Проигравший клуб выступит в групповом этапе Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" в ответной игре должен побеждать с любым счетом, если основное время закончится победой "Краснодара" со счетом 1:0, будет назначено дополнительное время и в случае необходимости — серия пенальти.
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Футбол , Луиш Зе , Маркус Берг , Спартак
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