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Лучший футболист ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
«Не хотел, чтобы это время пришло, хотя знал, что оно настанет. Я решил завершить профессиональную карьеру. Это далось мне очень нелегко», — приводит слова Форлана AS.
На протяжении карьеры 40-летний форвард выступал за такие клубы как «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер» и другие. Последним клубом Форлана стал гонконгский «Китчи».
В его активе шесть европейских клубных трофеев. С МЮ он выиграл АЛП, Кубок и Суперкубок Англии, с «Вильярреалом» стал обладателем Кубка Интертото, а с «Атлетико» выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
В составе сборной Уругвая Форлан сыграл 112 матчей, завоевал золото и бронзу Кубка Америки, а на чемпионате мира 2010 помог команде занять четвёртое место став лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира, прошедшего в ЮАР.
Ранее сообщалось, что «Дерби Каунти» объявил о переходе Уэйна Руни.
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Футбол , Видео , Уэйн Руни , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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