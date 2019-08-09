Премьерная лихорадка

До старта нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) остались считанные часы. Время делать прогнозы: кто победит — «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»? Вернется ли в тройку « Манчестер Юнайтед » и удержится ли в ней «Тоттенхэм»? Справится ли с «Челси» Фрэнк Лэмпард ? Кто будет бороться за выживание? Главные интриги АПЛ — в материале «Ленты.ру».

Продолжение триллера

В споре за победу в АПЛ-2019/2020 по сравнению с прошлым сезоном вряд ли появится новый участник. Главными претендентами остаются «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. При этом титулованные специалисты осознают, что сезон будет тяжелым, кроме борьбы за победу во всех национальных турнирах обе команды надеются не просто подальше пройти в Лиге чемпионов, а непременно ее выиграть. Красные уже провернули такой трюк в прошлом сезоне, их же конкурентам эта высота еще не покорялась.

В минувшем сезоне «горожане» и мерсисайдцы устроили зубодробительную чемпионскую гонку, оставив всех преследователей далеко позади. Первые набрали 98 очков, вторые же уступили чемпиону всего один балл. Пока обе команды обходятся без дорогостоящих трансферов, действуя по принципу «зачем улучшать то, что и так идеально». Самое главное, что и «Ливерпулю», и «Сити» удалось сохранить лидеров своей команды. Не прекращаются слухи о возможном трансфере хавбека «горожан» Лероя Сане в «Баварию», однако длина скамейки клуба из Манчестера позволяет совсем не беспокоиться о возможной потере атакующего полузащитника.

В пользу версии о продолжении сюжета предыдущей чемпионской гонки говорит и не лучшее состояние других английских грандов. По ряду причин «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» на данный момент не видятся фаворитами в борьбе за титул. В памяти болельщиков жива недавняя сказка в исполнении «Лестера», но никто в здравом уме не будет делать ставку на подобное развитие событий.

Борьба за Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад сделал громкое приобретение, которое вошло в историю футбола как самый дорогостоящий трансфер защитника. За 87 миллионов евро у «Лестера» был куплен рослый и атлетичный центрдеф Гарри Магуайр , который призван добавить порядка в оборонительных рядах «красных дьяволов». Помогать ему будет еще один новичок — 21-летний крайний защитник Аарон Ван-Биссака, купленный у «Кристал Пэлас» за огромные для такого футболиста деньги — 55 миллионов евро.

Считать МЮ явным претендентом на титул не позволяет неопытность тренерского штаба во главе с Уле-Гуннаром Сульшером и непонятная ситуация с системообразующим футболистов манкунианцев Полем Погба . Талантливый игрок с очень сложным характером периодически заявляет о желании покинуть «Юнайтед». Даже если этого не произойдет, вряд ли настроение француза позволит ему играть на высоком уровне. «Сидит на чемоданах» и форвард Ромелу Лукаку, который отказался тренироваться с МЮ и хочет покинуть команду.

Боссы «Челси» решили сделать ставку на своего, но уж слишком необстрелянного тренера. Фрэнк Лэмпард проработал лишь один сезон в Чемпионшипе с «Дерби Каунти», сумел занять с командой неплохое для нее шестое место, но в топ-клубе ему придется столкнуться с совершенно другим уровнем ответственности и давления. Сейчас фанаты синих лояльно настроены к легенде «Челси», однако милость быстро сменится на гнев в случае неудач команды. Не на руку «аристократам» и запрет на трансферы в два ближайших окна, который на них наложила ФИФА за нарушения правил покупки несовершеннолетних игроков.

«Арсенал» срочно нуждается в укреплении линии обороны. Нынешняя основная пара центральных защитников Шкодран Мустафи — Сократис Папастатопулос по уровню игры не соответствует амбициям клуба. При этом надеяться на усиление не приходится: за 80 миллионов евро в стан «канониров» переходит форвард Николя Пепе , и это при том, что на все трансферы был заявлен более чем скромный бюджет в 45 миллионов евро. На данный момент «Арсенал» видится очень веселой командой, которая будет много забивать и пропускать. С таким подходом в АПЛ не побеждают.

Конкуренцию «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» мог бы составить «Тоттенхэм». У лондонского коллектива опытный главный тренер Маурисио Почеттино, который может найти общий язык со звездами, а остальных футболистов — заставить прогрессировать. Кроме того, у «шпор» стабильный и сбалансированный состав, в котором нет проблемных линий. Единственный недостаток — короткая скамейка, в случае травм лидеров у Почеттино нет равноценных замен. При этом высока вероятность ухода из «Тоттенхэма» плеймейкера Кристиана Эриксена . За датчанина бьется несколько европейских топ-клубов, игрок практически не выходит на поле в предсезонных контрольных матчах. Скорее всего, главный тренер приучает команду к игре без лидера, ведь появится ли в «Тоттенхэме» равноценная замена — большой вопрос.

Турнир претендентов

Английский чемпионат считается лучшим в мире по нескольким причинам, одна из которых — непредсказуемость турнира. Любая команда может преподнести сюрприз и не просто обыграть гранда в отдельно взятом матче, но и замахнуться на высокий результат.

Претендентом на место в шестерке выглядит «Лестер». «Лисы» выручили 87 миллионов евро на продаже Магуайра и уже успели выкупить у «Монако» за 45 миллионов неплохо проявившего себя в аренде атакующего хавбека Юри Тилеманса . Клуб располагает приличным составом (восьмой по стоимости в лиге) и опытным тренером Бренданом Роджерсом . Повторить достижение трехлетней давности и выиграть чемпионат «Лестеру» будет тяжело, но потрепать нервы фаворитам и побороться за место в шестерке команде вполне по силам.

Еще один именитый тренер — Мануэль Пеллегрини — руководит «Вест Хэмом». Боссы молотобойцев в последние годы выделяли солидные деньги на трансферы и наверняка рассчитывают, что лондонский клуб способен ввязаться в борьбу за путевки в еврокубки. В строй после травмы наконец вернулся талантливый украинский атакующий хавбек Андрей Ярмоленко , команду покинул форвард Марко Арнаутович , зато у «Айнтрахта» приобретен перспективный французский нападающий Себастьян Алле. На данный момент коллектив у Пеллегрини вполне боеспособный, следить за этой командой будет очень интересно.

Итальянский вундеркинд Мойзе Кин неожиданно решил покинуть родную Италию, перейдя из «Ювентуса» в «Эвертон». За 19-летнего игрока «ириски» заплатили около 30 миллионов евро. Еще по 25 миллионов ливерпульский клуб заплатил «Барселоне» за португальского хавбека Андре Гомеша и «Майнцу» за полузащитника из Кот-д'Ивуара Жана-Филиппа Гбамена. У португальского тренера Марку Силвы подбирается очень приличная банда, которая способна решать высокие задачи даже в условиях жесточайшей конкуренции в АПЛ.

Борьба за выживание

В минувшем сезоне победителем Чемпионшипа стал «Норвич», но удержаться в элите английского футбола команде будет очень непросто. Во второй по силе лиге страны «канарейки» больше всех забили (93 мяча), но показали лишь восьмой результат по пропущенным мячам (57). Новых футболистов в обороне в межсезонье не появилось, противостоять звездным атакующим футболистам в АПЛ игрокам «Норвича» будет гораздо сложнее, чем в Чемпионшипе. Потолком команды в нынешнем сезоне видится борьба за выживание.

Еще один новичок АПЛ — «Шеффилд Юнайтед» — играет в традиционной британской манере с обилием забросов и фланговых передач. Состав у «клинков» возрастной и не самый дорогой даже по меркам Чемпионшипа. Ситуацию немного исправил переход 23-летнего форварда «Суонси Сити» Оливера Макберни за 19 миллионов евро, однако его усилий вряд ли хватит на большее, чем борьбу за сохранение прописки в элите.

Чуть предпочтительнее других новичков АПЛ выглядит «Астон Вилла». Команда из Бирмингема к повышению в классе приурочила внушительную трансферную кампанию, которой могут позавидовать многие топ-клубы. В команду пришли 12 футболистов, на которых было потрачено 148 миллионов евро! Самой дорогостоящей покупкой не только в рамках этого окна, но и в истории клуба стал форвард Уэсли Мораес, который перешел из «Брюгге» за 25 миллионов евро.

Компанию новичкам АПЛ в борьбе за выживание может составить «Кристал Пэлас», который продал лидера обороны Аарона Уан-Бисакку в МЮ и готовится расстаться с ключевым полузащитником Вилфредом Заа. Туманными видятся перспективы «Брайтона» и «Бернли», которые имеют самые скромные по общей стоимости составы после поднявшихся из Чемпионшипа команд.

Фактор VAR и зимний перерыв

Великий и ужасный VAR в нынешнем сезоне добрался и до АПЛ. До этого в сильнейшем европейском чемпионате действовала лишь система определения взятия ворот, теперь же арбитры смогут подробно изучать на повторах другие спорные эпизоды матчей. Критики действий арбитров, на которую так богаты британские СМИ и болельщики, наверняка станет меньше. При этом противники введения VAR очень переживают, что появление видеоповторов нанесет ущерб динамичному английскому футболу, разбив тот на эпизоды.

Впервые за долгое время в АПЛ решили устроить зимний перерыв. Традиционный Boxing day в новогодние праздники никуда не пропадет, отдыхать команды будут на протяжении двух недель в феврале. Пауза должна пойти на пользу футболистам английских команд, которые измотаны огромным количеством матчей не протяжении сезона. Кроме того, летом 2020-го нас ждет чемпионат Европы, на котором никому не нужны уставшие звезды.