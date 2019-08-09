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Лукаку объяснил, почему решил перейти в «Интер» 

Чемпионат.com + ещё 17 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, почему он решился на переход из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри.
«Интер» был единственным клубом, в который я хотел перейти, потому что «Интер» не для всех. Я здесь, чтобы вернуть нерадзурри на вершину», — приводит слова бельгийца пресс-служба итальянского клуба… «Я очень рад быть здесь! Спасибо за поддержку. Forza „Интер“. Всем, кто связан с „Манчестер Юнайтед“ — от правления до тренера и его сотрудников до игроков и фанатов. Спасибо вам и удачи в будущем", — написал форвард в „инстаграме“.
Контракт с „Интером“ футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за „МЮ“ во всех турнирах.
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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