Дмитрий Тарасов пришел в церковь в куртке с двусмысленной надписью

В описании к фотографии Дмитрий привел цитату из Библии: «Михей 7:8 — Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня».

Фото без внимания не оставила и нынешняя жена Дмитрия Анастасия Костенко . 25-летняя модель прокомментировала публикацию. поставив хэштег #blessed (переводится как «благословленный») и два эмодзи — красное сердце и руки молящегося (правда, некоторые инстаграмеры утверждают, что этот символ означает «Дай пять!»).

Подписчики по традиции разделились на два лагеря: поддерживающих и критикующих. Негодующие написали следующее (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим. Ред.): «Подходящая куртка для похода в храм», «Штаны подтяни, парвденик», «Вера это не про показуху», «Вы клоун», «Вы либо крестик снимете, либо трусы наденьте» и множество других в таком же духе. Преданные подписчики возмутились такими фразочками: «Не пойму какая разница в чем человек пришел!», «Он настоящий принц… всего добился в жизни». Кто-то просто поддержал Дмитрия более глубокими словами: «Надо принять все испытания, тяжело, но они заканчиваются и скоро выглянет солнце и все наладится», «Бог дает столько, сколько мы можем вынести, за черным будет светлое…» и пр.

Многие фанаты уверены, что его жизнь пошла по наклонной после развода с Ольгой Бузовой, которая сейчас на пике популярности. Телеведущая до сих пор не может смириться с уходом возлюбленного. Иногда Бузова откровенничает и признается, что никого и никогда так силь

но не любила как Дмитрия.

Дмитрий Тарасов большую часть времени проводит в семейном кругу — с женой Анастасией и годовалой Миланой, которая совсем недавно впервые произнесла слово «папа». Кстати, не так давно нынешняя супруга Дмитрия сообщала, что они с мужем хотят родить погодок, а значит, не исключено, что в семье Тарасовых скоро появится еще один малыш.