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СМИ: бывший игрок «Челси» Дрогба может возглавить Ивуарийскую федерацию футбола 

ТАСС + ещё 4 55 минут назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий английского "Челси" Дидье Дрогба может стать кандидатом на пост президента Ивуарийской федерации футбола (IFF). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.
По информации издания, 41-летний Дрогба рассматривает возможность участия в выборах. Отмечается, что ивуариец имеет административный опыт работы в футболе, поскольку на данный момент занимает пост советника главы Африканской футбольной конфедерации Ахмада Ахмада. В настоящее время главой IFF является Августин Диалло. Выборы президента организации пройдут в ноябре.
Дрогба выступал за французские клубы "Ле-Ман", "Генгам" и "Марсель", китайский "Шанхай Шэньхуа", канадский "Монреаль", американский "Финикс". Также он представлял "Челси", в составе которого становился четырехкратным чемпионом Ангнлии и четырехкратным обладателем Кубка Англии, трехкратным победителем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов. Также Дрогба играл за турецкий "Галатасарай", вместе с которым становился чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.
Вместе с национальной командой Кот-д'Ивуара он дважды выигрывал серебряные медали Кубка африканский наций. После окончания сезона 2018 года он завершил спортивную карьеру.
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Футбол , Ахмад Ахмад
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