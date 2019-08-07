СМИ: бывший игрок «Челси» Дрогба может возглавить Ивуарийскую федерацию футбола

Бывший нападающий английского "Челси" Дидье Дрогба может стать кандидатом на пост президента Ивуарийской федерации футбола (IFF). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

По информации издания, 41-летний Дрогба рассматривает возможность участия в выборах. Отмечается, что ивуариец имеет административный опыт работы в футболе, поскольку на данный момент занимает пост советника главы Африканской футбольной конфедерации Ахмада Ахмада . В настоящее время главой IFF является Августин Диалло. Выборы президента организации пройдут в ноябре.

Дрогба выступал за французские клубы "Ле-Ман", "Генгам" и "Марсель", китайский "Шанхай Шэньхуа", канадский "Монреаль", американский "Финикс". Также он представлял "Челси", в составе которого становился четырехкратным чемпионом Ангнлии и четырехкратным обладателем Кубка Англии, трехкратным победителем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов. Также Дрогба играл за турецкий "Галатасарай", вместе с которым становился чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

Вместе с национальной командой Кот-д'Ивуара он дважды выигрывал серебряные медали Кубка африканский наций. После окончания сезона 2018 года он завершил спортивную карьеру.