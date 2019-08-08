Фанаты швейцарского "Туна" пронесли изображения президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком", сообщает "Чемпионат.com".
Изначально фанат пришел на центральную трибуну с фигурой Путина и в маске Трампа. Однако работники стадиона вывели его. Позже болельщик вновь появился на трибунах, но уже без изображения президента РФ.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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