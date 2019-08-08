Фанаты «Туна» принесли на стадион изображение Путина и Трампа

Изначально фанат пришел на центральную трибуну с фигурой Путина и в маске Трампа. Однако работники стадиона вывели его. Позже болельщик вновь появился на трибунах, но уже без изображения президента РФ.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.