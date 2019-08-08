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Фанаты «Туна» принесли на стадион изображение Путина и Трампа 

Газета.Ru + ещё 49 1 час назад
Фото: championat.com
Фанаты швейцарского "Туна" пронесли изображения президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком", сообщает "Чемпионат.com".
Изначально фанат пришел на центральную трибуну с фигурой Путина и в маске Трампа. Однако работники стадиона вывели его. Позже болельщик вновь появился на трибунах, но уже без изображения президента РФ.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси и мадридского "Реала" Криштиану Роналду поборются за звание лучшего игрока Лиги Чемпионов сезона-2018/19.
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Футбол , Премьер-лига , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Дональд Трамп , Владимир Путин , Спартак , Реал , Газета.Ru , Чемпионат.com
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