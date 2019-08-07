Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торпедо» пострадало из-за Игнашевича 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московское «Торпедо» выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за демонстративное исполнение Сергеем Игнашевичем роли главного тренера команды. Об этом сообщает «Р-Спорт».
В Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) указали на то, что Игнашевич заявлен как старший тренер команды, так как специалист не имеет необходимой лицензии PRO. Демонстративное исполнение обязанностей главного тренера с его стороны является нарушением. При повторном нарушении Игнашевичу грозит дисквалификация, а клуб может столкнуться с очередным штрафом.
Свой первый официальный матч в качестве тренера «Торпедо» Игнашевич провел 7 июля. Его команда одержала верх над воронежским «Факелом» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 1:0.
4 июня Игнашевич возглавил «Торпедо». По итогам сезона-2018/2019 клуб добился участия в розыгрыше ФНЛ.
В июле 2018-го Игнашевич завершил профессиональную карьеру. Бывший защитник сборной России и ЦСКА приступил к работе в тренерском штабе молодежной команды столичного клуба. В мае 2019-го он покинул красно-синих ради самостоятельной тренерской карьеры.
Вместе со сборной России Игнашевич добрался до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. На его счету 126 матчей в составе национальной команды.
Последние новости
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан Россия показала первый полет тяжелого «Охотника» Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Комментарии
Футбол , Сергей Игнашевич , РФС , ЦСКА , Торпедо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры по Гризманну: «Атлетико» требует компенсацию
Помощника тренера сборной России обвинили в расизме1
Сердце остановилось за рулем: умер экс-тренер Валуева
«Расизма не видели»: Агент Малкома сделал заявление
Дрогба может возглавить сборную
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение