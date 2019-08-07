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Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов 

Рамблер + ещё 25 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Футбольная команда исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывают наказание Александр Кокорин и Павел Мамаев, проведет матч с клубом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород».
«10 августа футбольный клуб «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — говорится в сообщении клуба в соцсети «ВКонтакте».
По информации ТАСС, матч пройдет на территории колонии и будет закрыт для зрителей. В поединке примут участие ветераны, президент клуба и молодые игроки. Трансляция игры не планируется, будет вестись запись, которая потом появится на сайте клуба.
Пресс-атташе клуба Григорий Куликов пояснил, что основные игроки не будут задействованы в связи с запланированным на 9 августа матчем первенства России.
«Игра пройдет в эту субботу в Алексеевке в колонии. Состоится она в 11 утра, команды будут играть "шесть на шесть", два тайма по 30 минут», — сказал Куликов.
Комментарии2
Футбол , Григорий Куликов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
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